Подопечный Ахметова получил выговор

Известный словацкий футбольный судья Любош Михел, который по совместительству является депутатом парламента Словакии от Христианско-демократической партии, получил очередной выговор от парламентского спикера. За хроническое отсутствие на заседаниях на Михела будет наложен штраф в размере месячной зарплаты. В октябре горе-депутат не принял участие в ни одном заседании. Партия уже давно призывает Михела сложить мандат, однако тот отказывается. Недавно Любош Михел объявил о завершении своей судейской карьеры и переехал в Донецк, где будет работать в менеджменте футбольного клуба «Шахтер». 40-летний словак с октября работает в донецком клубе «директором отдела международных соревнований». Предложение работать на этом посту Михел получил лично от владельца «Шахтера» Рината Ахметова, сообщает «Немецкая волна». Несмотря на проблематичность участия в работе словацкого парламента во время проживания в Донецке, Михел заявил словацким журналистам, что не сложит с себя полномочий депутата. В «Шахтере» уже есть своя традиция прогуливания парламентских заседаний. Депутат-миллиардер Ринат Ахметов также нечастый гость в Верховной Раде.