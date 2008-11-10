Каддафи оставил свою палатку Ющенко в знак дружбы

Бедуинское жилище осталось украинскому Президенту Виктору Ющенко на память об успешных переговорах с лидером Ливийской Джамахирии. Необычный подарок, доставшийся украинскому Президенту, глубоко символичен. Как объяснили в посольстве Ливийской Джамахирии, он означает, что Каддафи полностью доволен результатами переговоров и предлагает Виктору Ющенко руку дружбы, пишет Комсомольская правда в Украине. «Для ливийца шатер не является материальной ценностью: он символизирует то, что свойственно арабской бедуинской культуре - гостеприимство, благородство, готовность помочь нуждающимся. А подарок, сделанный украинскому Президенту, означает дух дружбы, братства и товарищества, которые испытывает к нему наш лидер», - рассказал атташе по культурным делам посольства Ливийской Джамахирии в Украине Саид Граира. Подобные широкие жесты глава Ливийской Джамахирии делает нечасто - за последнее время Каддафи подарил собственное жилище лишь премьер-министру России Владимиру Путину и президенту Франции Николя Саркози. «Действительно, Муаммар Каддафи не забрал свою палатку. Он оставил ее в подарок Украине, и сейчас решается вопрос о том, где ее хранить. Как один из вариантов - палатка останется в резиденции, на улице Липской, 4. Возможно, ее перевезут в какой-нибудь музей», - поделилась пресс-секретарь президента Ирина Ванникова. Вполне вероятно, символизм, который скрывается за подарком Каддафи, означает: Киев находится на пороге подписания важнейших международных контрактов с Ливией, в том числе - по разработке ливийских нефтегазоносных месторождений.