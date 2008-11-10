Супруга Саркози "не понимает" шуток Берлускони

Первая леди Франции, певица итальянского происхождения Карла Бруни-Саркози раскритиковала шутку премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в адрес избранного президента США Барака Обамы. В ходе визита в Москву Берлускони отозвался об Обаме как о "молодом, красивом и даже загорелом" политике, добавив, что многие ждут его как "мессию". Слова Берлускони, сказанные в адрес избранного президента США, вызвали в Италии крупную полемику. В интервью изданию Journal du Dimanche супруга французского президента заявила, что не понимает "юмора" Берлускони, назвавшего Обаму "загорелым". "Некоторые скажут, что это шутка. Но я часто радуюсь, что теперь (после замужества) стала гражданкой Франции", - сказала Бруни-Саркози, добавив, что подобные шутки из уст премьера Италии кажутся ей "странными", сообщает РИА «Новости». "Выражение Берлускони наносит урон имиджу нашей страны и может повредить отношениям США и Италии", - заявил лидер оппозиционной Демократической партии страны Валтер Велтрони. Отвечая на вопросы журналистов после состоявшего в пятницу в Брюсселе неформального саммита ЕС, итальянский премьер назвал своих "хулителей" сумасшедшими. Накануне Берлускони назвал свои высказывания в адрес Барака Обамы "сердечной шуткой".