Самые дорогие российские бренды

Агентство Interbrand в очередной раз опубликовало ежегодный список 40 самых дорогих российских брендов. Ка сообщает газета "Коммерсант", лидером рейтинга, как и в 2007 году, стал бренд "Билайн", стоимость которого составляет около 7,43 миллиарда долларов, За год торговая марка подорожала на четыре процента. На втором месте - МТС (6,9 миллиарда долларов). Стоимость бренда выросла на 19 процентов. Третью строчку занимает пиво "Балтика" (2,4 миллиарда долларов). Эта торговая марка повысилась в цене на девять процентов. Сильнее всего за год снизилась стоимость пивного бренда "Арсенальное" (минус 18 процентов - до 294 миллионов долларов) и "Ярпиво" (минус 14 процентов - до 213 миллионов). Издание отмечает, что на фоне финансового кризиса снижается стоимость банковских брендов. Из пяти представленных в российском топ-40 банковских брендов Банк Москвы подешевел на два процента до 273 миллионов долларов, Альфа-банк - на четыре процента до 380 миллионов. "Русский стандарт" потерял пять процентов до 219 миллионов. В то же время стоимость бренда ВТБ осталась неизменной, а торговая марка Сбербанка подорожала на один процент до 401 миллиона долларов. Чтобы попасть в список самых дорогих брендов 2008 года, торговая марка должна была стоить не менее чем 76,8 миллиона долларов. В прошлом году этот лимит составлял 69,7 миллиона долларов.