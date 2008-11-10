Ющенко поздравил Параску

Президент Украины Виктор Ющенко поздравил заслуженного мастера народного творчества Украины известную художницу Параску Хому с 75-летием со дня рождения и 40-летием творческой деятельности. Как сообщает пресс-служба Президента, В.Ющенко высоко оценил талант и мастерство художницы. "Восхищаюсь Вашими замечательными роботами и тонким художественным вкусом. Чудо-цветы из-под Вашей кисти зачаровывают своим эстетичным совершенством, создают особое приподнятое расположение духа, дарят людям радость жизни", - сказано в поздравлении. В.Ющенко пожелал художнице крепкого здоровья, счастья, благополучия и неисчерпаемого вдохновения.