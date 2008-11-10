Мальдивы скоро исчезнут с лица земли

Глобальное потепление способно нанести столь большой урон Мальдивам, что власти этой страны, расположенной в Индийском океане, планируют купить у других государств новые земли. Тогда население Мальдив, при необходимости, сможет туда переселиться. Республика Мальдивы располагается на цепи из 20 атоллов, состоящих из 1192 коралловых островков. По мнению ученых, Мальдивам может угрожать затопление из-за повышения уровня мирового океана в результате глобального потепления Президент страны Мухаммед Нашид напомнил в интервью британской газете «Гардиан», что из-за глобального потепления поднимается уровень воды в морях и океанах. Это процесс может привести к тому, что внушительная часть архипелага довольно скоро окажется затопленной. А в конце концов, Мальдивы вообще могут исчезнуть с карты мира. «Мы ничего не можем сделать, чтобы самостоятельно остановить изменения климата, так что нам следует покупать землю где-то еще», - сказал он. По словам Нашида, «мы не хотим покидать Мальдивы, однако не хотим также стать «климатическими беженцами», живущими в палатках». По словам президента, пришедшего ко власти около месяца назад, для того, чтобы купить новые земли, власти Мальдив создадут специальный фонд. Туда будет перечисляться часть доходов от туризма, составляющих около $1 млрд. Нашид отметил, что ряд стран в принципе готовы к переговорам о продаже земли. Наиболее предпочтительные варианты - Шри-Ланка и Индия. В этих странах 300 тыс. жителей Мальдив найдут похожую культуру и привычные климатические условия. Еще один интересный вариант - Австралия, так как там есть много свободной земли.