Тимошенко и Богатырева потратили на имидж $1 миллион

Наибольшую сумму - $546,6 тыс. - БЮТ заплатил американской компании "TD International" за выполнение роли представителя блока в США. Эта PR-компания специализируется на кризисном консалтинге. Компанией руководит Уильям Грин - экс-дипломат, много лет проработавший в Женеве и Париже, причем, как говорится в его официальной биографии, "принимавший участие во взаимодействии американской разведки с британской и канадской". Вместе с ним работают его бывшие коллеги по дипломатической службе - Стив Фляйшман, экс - представитель США в Международном агентстве по атомной энергии, и специалист по международной торговле Рон Слимп. По данным издания, $125 тысяч БЮТ уплатил компании "Dezenhall Resources" за проведение кампании по связям с общественностью. Руководит компанией Дизенхолл по прозвищу "пит-буль пиара". Компания "Glover Park Group" за $32 тыс. помогала "БЮТовцам" налаживать контакты с представителями американского государства и бизнеса. Как сообщает издание, Р.Богатырева наняла американских политтехнологов еще до прихода в СНБО. В свою бытность лидером фракции Партии регионов в парламенте Р.Богатырева перечислила компании "Pennsyl-vania Avenue Strategies Group" $100 тысяч за организацию визита в США, который состоялся в конце 2007 года. Ранее среди клиентов американских лоббистов значился лидер Партии регионов Виктор Янукович. Он заплатил американским пиарщикам $10 тысяч за организацию завтрака с американской прессой в октябре 2003 года. В то же время, как пишет издание, Россия потратила на улучшение своего имиджа в США значительно большую сумму. В частности, только российское правительство перечислило почти два миллиона долларов компании "Ketchum" за пропаганду роли России в качестве председателя саммита "Большой восьмерки", который прошел в июле 2006 года в Санкт-Петербурге. Не отставал от правительства и "Газпром". Газовый монополист уплатил вышеупомянутой компании $1,3 миллиона за организацию интервью с его руководителями. Однако многие суммы контрактов с американскими пиарщиками не разглашаются. В частности, неизвестна сумма, которую уплатил "Газпром" компании "Gavin Anderson & Company". Также не опубликованы суммы, которые перечислили Российский фонд федерального имущества компании "Law Offices of Stewart and Stewart" за лоббизм и партия "Родина" - "Global Strategic Communications Group". На третье место среди постсоветских стран по уплаченным американским политтехнологам суммам вышел Азербайджан. Наибольшую сумму - $325 тысяч - уплатил МИД Азербайджана компании "Livingston Group" за организацию политических консультаций с членами Конгресса США. Еще свыше $46 тысяч МИД уплатил другой компании за публикации в СМИ. Среди клиентов американских пиарщиков значится и Международный банк Азербайджана. Пиар в США ему обошелся почти в $167,8 тысячи.