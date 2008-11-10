Обама купит детям дворняжку

Пока что это самые конкретные планы из всего сказанного новоизбранным президентом США на пресс-конференции. Кстати, собаки в Белом доме – давняя традиция В своей довольно бесцветной речи Барак Обама не назвал ни одного члена своего будущего кабинета министров, но напомнил американцам, что из кризисной ямы выбираться будет очень сложно. Будущий президент, который вступит в должность в январе, указал: «Мы стоим перед величайшим экономическим вызовом в нашей жизни, и мы будем действовать решительно, чтобы справиться с ним». Воевать с экономическим спадом Обама будет тем, что поддержит финансово автопром США: «Автомобилестроение является основой американской промышленности». Всего автопроизводителям обещали кредит в размере $25 миллиардов для разработки нового поколения более экономичных автомобилей – это позволит снизить зависимость экономики от нефти. Впрочем, приятная сенсация все-таки была. Президент США заявил, что исполнит свое обещание – в случае своей победы купить детям собаку. Дело в том, что хозяева Белого дома обычно имели собак, это всегда считалось хорошей традицией, которую завел еще первый американский президент Джордж Вашингтон. Он держал у себя целую свору чистокровных американских гончих. Авраам Линкольн был хозяином двух собак, это были терьеры. Собаку Рузвельта звали Фала, она похоронена рядом с президентом, ей даже поставлен памятник. Вообще, терьеры и спаниели – любимцы практически всех американских президентов. У недавнего главы США, Джорджа Буша – черный терьер Барни. А вот у Билла Клинтона был красавец лабрадор, и даже черный кот. Барак Обама пока не определился с породой четвероногого друга для своих детей. Кстати, его дочь страдает аллергией, и поэтому собачьей шерсти должно быть как можно меньше. Кроме того, новоиспеченный президент признался, что собаку он возьмет из приюта: «Там много полукровок, таких как я», – пошутил Обама.