Британцы не хотят жену принца Чарльза

Согласно опросу, проведенной Daily Telegraph и YouGov, только 17% британцев хотели бы, чтобы супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуэлльская Камилла, стала королевой. Такой же вопрос был задан населению страны в июле 2007 года в день ее 60-летия - тогда ее поддерживали 28% жителей. Такое мнение жителей страны - также удар для принца Чарльза, который хочет, чтобы его жена стала королевой, когда престол перейдет к нему, сообщает «Газета.ру». Напомним, принц Чарльз в 1981 году женился на леди Диане Спенсер, получившей огромную популярность в Великобритании и за границей. От этого брака родились два сына — принц Уильям Уэльский и принц Генри (Гарри) Уэльский. Отношения между супругами вскоре испортились, и с 1992 года они официально жили раздельно, а в 1996, за год до гибели принцессы Дианы, развелись. К скандалу было привлечено значительное внимание общества, он не лучшим образом сказался на репутации принца Уэльского. В 2005 году принц Чарльз женился во второй раз, на своей давней любовнице, отношения с которой поддерживал и до брака, и во время его — Камилле Паркер Боулз, урожденной Шанд, которая по браку с Чарльзом получила все его титулы, но предпочитает не использовать свой титул принцессы Уэльской. Вместо него она использует титул герцогини Корнуэльской (в Англии) и Ротсейской (в Шотландии).