Жена Саркози поругалась с Берлускони

Карла Бруни рискует расколоть Европу, уверяет газета "The Times" в связи с тем, что супруга Саркози обрушилась на Сильвио Берлускони за его высказывания о Бараке Обаме. По сообщению издания, К.Бруни также осудила систематическую расовую дискриминацию во Франции. К.Бруни "вызвала ажиотаж, громогласно поддержав петицию в пользу мер по обеспечению прав меньшинств во Франции", пишет издание. Издание цитирует ее слова в интервью "Journal du Dimanche": "Когда я слышу, как Берлускони прохаживается насчет "вечного загара" Обамы, у меня возникает странное чувство". Тем самым, по мнению автора, К.Бруни рискует поставить в неловкое положение своего мужа, который хочет, чтобы С.Берлускони поддержал его панъевропейскую инициативу по спасению мировой экономики. Как сообщает газета, К.Бруни также осудила Францию за неспособность интегрировать многочисленных чернокожих и североафриканских иммигрантов в свое общество. "Во Франции у власти часто одно и то же лицо - лицо белых стареющих мужчин. Если не будут приняты политические меры, нам придется ждать слишком долго", - заметила она. Автор материала напоминает, что, хотя в правительстве Саркози есть две женщины североафриканского происхождения и чернокожий Министр по вопросам прав человека, в парламенте темнокожий депутат всего один, а депутатов арабского происхождения нет вообще. Напомним, ранее известный не скованной на публике манерой поведения Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони позитивно отозвался о первом в истории темнокожем Президенте США Бараке Обаме, перечислив в числе его достоинств молодость, хорошие внешние данные и "загар". "Я попытаюсь помочь наладить отношения России и США, где пришло к власти новое поколение, и я не вижу для Медведева проблем установить хорошие отношения с Обамой, который такой же красивый, молодой и загорелый", - сказал Берлускони в присутствии российского Президента Дмитрия Медведева.