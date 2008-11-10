Экс-премьер Тайланда не хочет в Лондон

ывший глава правительства Таиланда Таксин Чинават, экстрадиции которого потребовали тайские власти, отказался от попыток добиться политического убежища в Великобритании. В интервью Sky News по телефону из Пекина он заявил, что "продолжит путешествовать", а также пообещал сосредоточиться на политической деятельности и возобновить борьбу со своими противниками в Таиланде. Чинават, известный также как бывший владелец английского клуба "Манчестер Сити", не уточнил свой дальнейший маршрут. Отметив, что ему не нравится сам термин "убежище", опальный премьер назвал себя "ярым поборником демократии" и добавил, что "ненавидит все, что ограничивает свободу". В октябре 2008 года медиамагнат и миллиардер Таксин Чинават был заочно приговорен Верховным судом Таиланда к двум годам заключения по обвинению в коррупции и использования служебного положения главы правительства для обогащения членов своей семьи. Незадолго до этого он сбежал из-под залога и поселился в Лондоне, заявив, что его преследуют по политическим мотивам. Таксин Чинават занял пост премьер-министра Таиланда в 2001 году. В ходе бескровного переворота в сентябре 2006 года, в то время как сам премьер находился на сессии ООН в Нью Йорке, его правительство было свергнуто. Чинават смог вернуться в Таиланд только в феврале 2008 года, где против него сразу же был начат судебный процесс. После внесения залога он остался на свободе, однако во время поездки в Китай на открытие олимпиады экс-премьер отказался вернуться в Таиланд и поселился в Лондоне.