Назарбаев тайно купил дом за 50 миллионов фунтов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев тайно приобрел один из самых дорогих домов Великобритании, пишет британская газета The Times со ссылкой на бывшего руководителя службы безопасности страны. «Особняк Топрака» на Бишопс-авеню в Хэмпстеде, на севере Лондона, известной как улица миллиардеров, был приобретен за 50 млн. фунтов стерлингов компанией, контролируемой магнатом в сфере недвижимости. Бывший глава казахской разведки заявил, что компания действует в интересах президента Нурсултана Назарбаева. «Особняк Топрака принадлежит Назарбаеву», - заявил Альнур Мусаев, который руководил организацией-преемницей КГБ в Казахстане. Президент, добавил он, хотел скрыть эту часть сделки. По словам Мусаева, приобретение было частью политики семьи Назарбаевых по вкладыванию денег за границей. По его словам, президент Казахстана лично получал прибыль от богатства своей нефтегазовой компании. «Есть тенденция вкладывать средства в недвижимость и землю в Британии», - отметил Мусаев, который также ранее возглавлял службу личной охраны президента и был вынужден уехать в Австрию в прошлом году, когда его обвинили в участии в заговоре против Назарбаева. Хоссейн Гандехари, который приобрел дом, отвергает эти заявления, но отметил, что знал президента и работал вместе с его семьей над благотворительными проектами. «Мы довольно хорошо знаем семью Назарбаева, но мы не вступали с ними ни в какие сделки», - сказал он.