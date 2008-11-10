Путин появится в "Моей прекрасной няне"

Режиссер сериала «Моя прекрасная няня» Алексей Кирющенко поведал, что в одной из серий седьмого сезона нескончаемой саги про няню-золушку появится герой премьер-министра России Владимира Путина. По сценарию, в одной из серий няня Вика с Максимом Шаталиным отправятся на горнолыжный курорт Куршевель, где неожиданно встретятся с Путиным. «В этой роли у нас снялся двойник премьера. Он так похож на реального Владимира Владимировича, что кажется, будто это его брат-близнец. Кстати, на роль собаки Кони мы тоже нашли двойника-лабрадора», — рассказал режиссер. Напомним, что изначально создатели сериала хотели закончить его шестым сезоном — свадьбой Вики и Максима, но реальные отношения между Жигуновым и Заворотнюк, которые тогда были в самом разгаре, не дали удержаться от соблазна снять еще 40 серий.