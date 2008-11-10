Семенюк грозит опасность!

Фракция БЮТ в Верховной Раде выступает за рассмотрение парламентом на пленарной неделе 11-14 ноября вопроса об увольнении Валентины Семенюк-Самсоненко с должности председателя Фонда государственного имущества. Об этом на заседании согласительного совета Рады сказал председатель фракции БЮТ Иван Кириленко. "Просил бы, Арсений Петрович, добавить к этим вопросам кадровый вопрос по Фонду госимущества", - сказал он. Кириленко напомнил, что Кабмин подал в Раду представление об увольнении Семенюк-Самсоненко еще в январе, но оно до сих пор не рассмотрено парламентом, несмотря на выводы профильной комиссии. Председатель фракции БЮТ подчеркнул, что его политическая сила настаивает на увольнении председателя ФГИ, а вопрос о назначении нового главы ведомства пока требует обсуждения. Напомним, в июне депутат Рады от БЮТ Андрей Портнов спрогнозировал, что Раде не удастся уволить Семенюк-Самсоненко с должности председателя ФГИ. 5 июня Портнов снял свою кандидатуру с назначения на должность председателя ФГИ. 25 апреля премьер-министр Юлия Тимошенко представила коллективу ФГИ и.о. председателя Портнова, ссылаясь на решение Окружного административного суда Киева от 24 апреля, которым он приостановил указы президента Виктора Ющенко, приостанавливающие смену руководства ФГИ. 7 февраля Ющенко приостановил отстранение Семенюк от выполнения обязанностей председателя ФГИ.