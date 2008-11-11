Президент тайно купил дом на улице миллиардеров

Президент Казахстана тайно приобрел один из самых дорогих домов Великобритании, сообщает газета The Times, ссылаясь на бывшего руководителя службы безопасности страны. «Особняк Топрака» на Бишопс-авеню в Хэмпстеде, на севере Лондона, известной как улица миллиардеров, был приобретен за 50 млн фунтов стерлингов компанией, контролируемой магнатом в сфере недвижимости. Бывший глава казахской разведки заявил, что компания действует в интересах президента Нурсултана Назарбаева. «Особняк Топрака принадлежит Назарбаеву», – заявил Альнур Мусаев, который руководил организацией-преемницей КГБ в Казахстане. Президент, добавил он, хотел скрыть эту часть сделки. По словам Мусаева, приобретение было частью политики семьи Назарбаевых по вкладыванию денег за границей. По его словам, президент Казахстана лично получал прибыль от богатства своей нефтегазовой компании. «Есть тенденция вкладывать средства в недвижимость и землю в Британии», – отметил Мусаев, который также ранее возглавлял службу личной охраны президента и был вынужден уехать в Австрию в прошлом году, когда его обвинили в участии в заговоре против Назарбаева. Однако нынешний хозяин особняка Хуссейн Гандехари, который официально приобрел его вместе со своей матерью, утверждает, что президент Казахстана никакого отношения к этому не имеет. Он не отрицает, что знаком с Назарбаевым и даже работал с ним над благотворительными проектами. Дальше этого их отношения не заходили. И хотя Назарбаевы довольно обеспеченные люди, никаких сделок на покупку особняка в Лондоне они не заключали. По материалам «Инопресса», «Интерновости»