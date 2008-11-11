Чтобы Тимошенко стала президентом, Фельдман создает медиа-холдинг

Народный депутат Украины от Блока Юлии Тимошенко Александр Фельдман создает собственный медиа-холдинг. В условиях кризиса, когда многие бизнесмены замораживают или продают непрофильные медиа-активы, Фельдман решил увеличить присутствие в информационном пространстве, сообщает «УНИАН» со ссылкой на пресс-службу депутата. По информации пресс-службы, на этой неделе крупнейшее харьковское региональное издание «Время» начало выпускать региональные продукты в 9 юго-восточных областях страны. Также завершаются работы над созданием в Харькове современного медиа-центра, который будет находится в помещении главного офиса концерна «АВЕК» в центре города. Медиа-центр, который начнет свою работу в декабре, будет оборудован по последним техническим стандартам и в дальнейшем будет развиваться как региональное информагентство. Конечная цель учредителя – формирование многопрофильного медиа-холдинга, продукты которого будут ориентированы на аудиторию юго-востока Украины. Кроме уже существующих издательского дома «Время», газет «50+» и НЭП, медиа-центра и информагентства «Вовремя», в состав холдинга будут входить региональный интернет-портал, спутниковый телеканал и одна из харьковских радиокомпаний. По неофициальной информации, в финансировании этого проекта, кроме самого Фельдмана, принимают участие представители иностранного капитала. Эксперты харьковского медиа-рынка связывают такую информационную активность народного депутата с подготовкой к президентской избирательной кампании и желанием зарубежных бизнес-партнеров Фельдмана оказать поддержку Юлии Тимошенко на ключевом для нее северо-восточном «политическом фронте», отмечают в пресс-службе.