Обама с семьей получили спецклички

Избранный президент США Барак Обама и его супруга Мишель получили недавно новые кодовые названия, которые для использования в радиопереговорах по сложившейся в США традиции присваивает главным лицам администрации охраняющая американского президента Секретная служба США, сообщает газета «Чикаго трибьюн». Барак Обама теперь называется «Ренегат» (Renegade), а Мишель Обама - «Ренессанс» (Renaissance). Кодовые названия получили также их дочери. Старшая Малия стала «Сиянием» (Radiance), а младшая Саша - «Бутоном розы» (Rosebud), сообщает РИА «Новости». Избранный вице-президент США Джозеф Байден, гордящийся своими ирландскими корнями, получил название «Кельтский» (Celtic), а его супруга Джилл Байден - «Капри» (Capri). Если сведения, полученные газетой верны, то избранный президент и члены его семьи, а также избранный вице-президент получили вполне благозвучные названия. Издание напоминает, что Джордж Буш-младший получил в свое время в переговорах Секретной службы название «Стакан» (Tumbler). Вице-президент США Ричард Чейни, известный своим пристрастием к рыбной ловле, известен в радиопереговорах как «Рыбак». Президент США Билл Клинтон у Секретной службы проходил как «Орел» (Eagle), а Хиллари Клинтон как «Вечнозеленая» (Evergreen). Их дочь Челси Клинтон называлась в радиопереговорах «Энергией» (Energy). Известно также, что в отношении действующих президента и первой леди США Секретная служба часто использует также стандартное название «Потус» (POTUS), являющееся аббревиатурой от «Президент Соединенных Штатов» (President of the United States), и «Флотус» (FLOTUS) - аббревиатура от «Первая леди Соединенных Штатов» (First Lady of the United States). Как сообщал ForUm, 4 ноября Барак Обама выиграл на президентских выборах в США. Вчера президент США Джордж Буш провел экскурсию по Белому дому для его будущего хозяина Барака Обамы.