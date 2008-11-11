Ющенко поставили в Раде икону с железной цепью

В Верховной Раде презентуют памятник третьему Президенту Украины Виктору Ющенко. Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, памятник представляет собой подобие вытянутой по горизонтали деревянной иконы, которая установлена на мольберте. В центре на позолоченном фоне - увеличенная фотография В.Ющенко в восьмимесячном возрасте. В углу иконы у ног Президента прибита позолоченная кружка с надписью "Для пожертвований на развитие украинской государственности". Кружка также закреплена железной цепью. Открыв памятник, куратор проекта, народный депутат от НУНС Олесь Доний насыпал в кружку для завершения композиции насыпал пригоршню монет. "Вы думаете, что это обычные деньги? Нет, это не обычные деньги. В них также есть свой тайный смысл. С одной стороны, это украинские деньги, поскольку мы живем в государстве Украина. Но кроме того, на развитие украинской государственности мы бросаем свою маленькую лепту - деньги американские как одних из наибольших друзей Украины, деньги российские - поскольку многое зависит от России в нашем государстве, евроценты - я надеюсь, что евроатлантические перспективы Украины бессмертны. Ну и, безусловно, наш локомотив евроинтеграции - это Польша - польские деньги", - сказал он. По центру нижней рамки иконы прибита небольшая металлическая табличка, на которой выгравирована надпись "В.А.Ющенко". Как сообщил журналистам О.Доний, памятник будет находиться в постоянной экспозиции клуба "Остання барикада" в городе Харькове. В то же время, автор проекта, художник Анатолий Федирко пообещал такой же памятник установить на родине Президента Украины В.Ющенко. По словам О.Дония, открытием памятника начинается серия творческих проектов "Парламентская культура - культура в парламенте". Он подчеркнул, что данная акция не несет в себе какой-либо политической агитации или контрагитации. На следующей акции, анонсированной О.Донием, будет представлена серия монет, которые планируется изготовить специально для акции. Напомним, ранее в селе Петрилив Тлумацкого района Ивано-Франковской области была торжественно открыта улица им. Президента Украины Виктора Ющенко. На новой улице находятся всего восемь домов, которые были построены для пострадавших от июльского наводнения . В свою очередь, Президент Украины В.Ющенко предложил жителям села Петрилив на Прикарпатье переименовать улицу, названную в его честь, в улицу Злуки.