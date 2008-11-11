В Киев на следующей неделе приедут восемь президентов

Через неделю в Украине начнутся мероприятия памяти 75-й годовщины Голодомора 1932-33 годов. В рамках этих мероприятий в Киеве пройдет международный форум, о своем желании участвовать в нем уже заявили восемь глав государств, сообщили в министерстве иностранных дел Украины. На мероприятия 75-той годовщины Голодомора в украинскую столицу приедут президенты Прибалтийских стран, Грузии, Польши и стран Юго-восточной Европы. В международном форуме в целом примут участие 40 иностранных делегаций, которые будут возглавлять спикеры, вице-премьеры, министры иностранных дел, главы международных институтов, сообщил спикер МИД Украины Василий Кирилич. «17 ноября начнутся региональные поездки президента Ющенко и открытие ряда культурно-художественных мероприятий в контексте 75-й годовщины Голодомора». Чтобы мир осознал масштаб Голодомора в Украине 30-х годов, украинское внешнеполитическое ведомство готовит информационную кампанию о жертвах Голодомора. К этому планируют привлечь ряд иностранных СМИ. Уже в эту среду на ведущих мировых телеканалах в эфир выйдет видеоролик о Голодоморе в Украине, отметил представитель украинского МИД. «Задание этого ролика как можно шире поинформировать мировую общественность о сущности, причинах и проблемах, которые нанес нашей стране Голодомор», - сказал Василий Кирилич.