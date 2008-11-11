Сестра Пэрис Хилтон купила трюфель за 24 тысячи

В Италии состоялся международный аукцион, на котором белый трюфель был продан за весьма скромную для этого продукта цену - самый ценный в мире гриб ушел с молотка всего за 24 тысячи евро. Как стало известно, трюфель приобрела сестра Пэрис Хилтон, Ники. Всего на аукционе, который состоялся минувшей ночью и соединил через спутник итальянские города Альба и Мерано с Токио, было выставлено 15 лотов, главным их них был белый трюфель. Представительница семьи основателя сети гостиниц Hilton Ники Хилтон в тот момент находилась в Токио и смогла претендовать на лот. Белый трюфель - особая и крайне редкая разновидность гриба. Как показывает практика, килограмм лакомства может стоить как хороший автомобиль. Его находят только в некоторых местах в Италии. Самыми дорогими считаются те, что найдены в маленькой итальянской деревушке Альба в области Пьемонт. В прошлом году за гриб с аналогичным весом - 753 грамма - китайский финансист заплатил 143 тысячи евро. Самый большой трюфель был найден в Сан-Миниато в 1995 году и весил 2,5 килограмма. Другой гриб весом в 1,5 кг приобрел житель Макао за 330 тысяч евро. В этом году мировой финансовый кризис диктует и новые цены даже на такие уникальные лоты. Общие сборы от аукциона в прошлом году составили 407 тысяч евро, а в этом - 142 тысячи евро. Все собранные средства будут направлены в Исследовательский институт лечения рака Кандиоло в пригороде Турина, а также на строительство нового госпиталя в итальянском городе Кунео.