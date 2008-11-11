Немецкая кукольная фирма выпустила куклу президента США

Старейшая немецкая кукольная фирма Schildkroet-Puppen выпустила к победе на президентских выборах в США коллекционную куклу - Барак Обама, сообщил владелец знаменитой «Кукольной клиники Оффермана» Марсель Офферман. Офферман известен как создатель и других «кукольных знаменитостей», например, леди Ди, Папы Римского, Далай-ламы и канцлера Ангелы Меркель. Кукла первого в истории США темнокожего президента выпущена, как и все коллекционные произведения Офферамана, лимитированным тиражом - всего 333 штуки по цене 249 евро каждая. Фигурка ростом 48 сантиметров изготовлена из современной высококачественной пластмассы, одета в элегантный темный костюм, белую рубашку и кремово-голубой галстук. Это уже вторая кукла Барак Обама от Schildkroet-Puppen. Первая появилась еще в июне, когда политик был еще кандидатом в президенты. К визиту американского гостя в Германию кукла хорошо раскупалась, но была раскритикована сторонниками Обамы как «пропагандирующая расизм». В силу некоторых накладок в технологии отлива фигурка оказалась по цвету темнее оригинала и с более выраженными негритянскими чертами лица. «Это задело мое честолюбие и я решил все исправить», - рассказал Офферман. По его словам, за три недели он лично изготовил всю фигурку в своей мастерской, разрешив другим специалистам только сшить костюм. По собственному признанию творца, он весьма симпатизирует своей модели, и поэтому постарался сделать «новую куклу как можно ближе к оригиналу». Офферман учел даже такие детали, как плакетка в виде американского флага, которую носил Обама в период предвыборной кампании на лацкане пиджака и обручальное кольцо на пальце левой руки нового президента. Офферман также рассказал, что не готовил в качестве «запасного варианта» куклу второго кандидата - Маккейна, если бы Обама не победил на выборах. Тогда, по его словам, в этой коллекции просто бы не было новинки, поскольку он изготавливает фигурки только тех знаменитостей, которые ему лично очень симпатичны. После презентации куклы на сайте фирмы уже поступило 11 заказов, в том числе девять из США