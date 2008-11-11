Датская принцесса скоро родит

Принцесса Мари, которая выиграла в битве датских принцесс, и принц Иоахим ожидают своего первого совместного ребенка. Новость подтверждает пресс-офис королевского дворца Дании. У Иоахима, младшего сына королей Маргрете и Хенрика, уже есть двое детей от первого брака с бизнес-леди из Гонконга Александрой. Для нынешней жены принца Мари Кавальер – это первый ребенок. Француженка и бывший инвестор согласилась стать женой Иохаима около полутора лет назад во время отдыха в Турции. В мае 2008 влюбленные поженились.