Обама стал фаллоимитатором (ФОТО)

Американский интернет-магазин выставил на продажу эротико-политический продукт – фаллоимитатор, выполненный в виде новоизбранного президента США Барака Обамы. Товар сопровождает игривый слоган: «Вы любите своего кандидата? Позвольте ему полюбить вас в ответ!». На сайте магазина также указано, что игрушка официально носит имя Обамы, а для краткости именуется просто «Большое О», что действительно удобно, учитывая, что фигурка президента предназначена отнюдь не для того, чтобы пылиться на полке. Администрация магазина отмечает, что поскольку в пылу интимных забав вряд ли кто-то станет обращаться к фаллоимитатору «мистер Обама», ласковое «Big O» подойдет куда лучше. Стоит резиновый фаллоимитатор-президент около 30 долларов, а заказать его можно в двух цветовых вариантах - «президентский золотой» или «демократический голубой». Создатели секс-игрушки гарантируют, что она изготовлена из прекрасной резины без вредных добавок. Сообщается, что в настоящее время она уже стала хитом продаж этого интернет-магазина.