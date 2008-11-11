Экс-президента Тайваня арестовали

Бывший президент Тайваня Чень Шуйбянь (Chen Shui-bian) взят под арест, сообщает во вторник агентство AFP. Чень Шуйбянь был помещен под стражу по подозрению в коррупции. Перед задержанием его вызвали на допрос. Во время допроса были предприняты особые меры безопасности, поскольку возле здания собралась толпа сторонников экс-президента. Расследование, направленное против Ченя Шуйбяня, было начато в мае 2008 года после инаугурации его преемника на посту президента Ма Инцзоу (Ma Ying-jeou). Бывшего главу государства подозревают в растрате 14,8 миллиона тайваньских долларов (450 тысяч долларов США). Шуйбянь полагает, что правительство Инцзоу преследует его по приказу Пекина. Недавно Ма Инцзю стал первым главой Тайваня, который провел встречу с высокопоставленным китайским чиновником. КНР не признает независимость Тайваня с тех пор, как он отделился от нее в 1949 году.