Ющенко посетил музей Варшавского восстания

Президент Украины Виктор Ющенко в рамках рабочего визита в Польшу, которая сегодня отмечает 90-годовщину Независимости, посетил Музей Варшавского восстания. Как сообщили в пресс-службе Президента Украины, после ознакомления с экспозицией музея, иллюстрирующей события 1944 года в польской столице, Виктор Ющенко сделал запись в книге почетных гостей музея, выразив таким образом дань глубокого уважения мужественным польским патриотам, которые поднялись на борьбу за честь и независимость своей страны. "Склоняюсь перед светлой памятью тех, кто пал в неравном бою. Подвиг героев Варшавского восстания стал для всего мира ярким образцом самопожертвования во имя свободы и родины", - написал Президент. Варшавское восстание, организованное польской Армией Крайовой, началось 1 августа и продолжалось до 2 октября 1944 года, когда восстание было подавлено гитлеровскими войсками. Повстанцы ставили целью освобождение Варшавы от немцев и возвращение своей стране независимости. Напомним, Виктор Ющенко сегодня прибыл в Польшу, где вместе с лидерами более 20 стран примет участие в торжествах по случаю 90-й годовщины восстановления независимости Польши.