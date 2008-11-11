Депутат Мирошниченко пожаловался шахтеру на свою работу

Депутат Рады пожаловался шахтеру на тяжелую жизнь Депутат Партии регионов Юрий Мирошниченко в эфире украинского радио "Эра " пожаловался на тяжелую жизнь шахтеру, который дозвонился в эфир и стал критиковать парламентариев за то, что они не занимаются полезным трудом. Об этом сообщает "Обком". Рабочий представился Николаем Кузьмичом, жителем Шахтерска Донецкой области. Он спросил у Мирошниченко, почему депутаты в Раде постоянно занимаются посторонними вещами: ходят по залу, разговаривают по мобильным телефонам, играют в шахматы. Парламентарий поблагодарил слушателя за вопросы, назвав его при этом "сторонником Партии регионов". В ответ на критику он заявил: "Уважаемый Николай Кузьмич, если бы вы попробовали восемь часов просидеть в одном кресле, вы бы так не говорили".