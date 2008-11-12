Барак Обама поселит в Белом доме тещу

Мать Мишель Обамы переедет из Чикаго в Вашингтон, чтобы заботиться о внучках. 71-летняя Мэриан Робинсон, бывшая банковская служащая, во время избирательной кампании выступала в роли приходящей няни для 10-летней Малии и 7-летней Саши. Впервые в истории Америки в Белом доме будут жить три поколения одной семьи. Теща президента поначалу предложила снять ей квартиру неподалеку от Белого дома, но 44-летняя Мишель заявила, что в особняке со 132 комнатами им не будет тесно. Первая леди утверждает, что сама попросила маму переехать к ним из Чикаго. «Девочки нуждаются в бабушке, она поможет им обосноваться на новом месте», - говорит Мишель. Семья Обамы уже посетила свою новую резиденцию, а сейчас Мишель занимается поиском школы для дочерей. Девочек могут определить в одну из муниципальных школ столицы. Наиболее вероятные варианты - Джорджтаунская дневная школа и школа под названием «Друзья Сидвелл», в которой училась Челси Клинтон. Главное условие - в школе должна быть футбольная команда, так как Малия занимается этим видом спорта. Также за семейство Обамы борются настоятели вашингтонских церквей. Настоятель Вестморлендской церкви, которую когда-то посещал президент Картер, уже направил Обаме письмо с приглашением.