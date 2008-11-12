Итальянского наркобарона задержали во время липосакции

Итальянская полиция провела в клинике пластической хирургии спецоперацию по задержанию наркобарона, вероятно, являющегося членом калабрийской мафии «Ндрангета». Сообщается, что преступника поймали во время проведения липосакции. В минувший четверг 27-летний Доменико Магноли был схвачен в частной медицинской клинике провинции Козенца, где ему делали липосакцию на животе и бедрах. В клинике пластической хирургии La Madonnina наркобарон находился под чужим именем, однако полицейским удалось установить личность пациента. Полицейские проникли в палату, где лежал мечтавший о хорошей фигуре мафиози, под видом медперсонала, сообщает «Newsru.com». «Мы провели маленькую собственную «операцию», - иронично подметил руководитель группы захвата Альдо Якобелло. Затем пациента поздравили с успешной операцией, вручили ему цветы и шоколад, после чего помолодевший Магноли был арестован. Магноли находился в розыске с 2007 года. Его подозревают в причастности к торговле кокаином, которая является наиболее прибыльным бизнесом калабрийской мафии «ндрангета». Ране сообщалось, что в конце сентября в Италии при схожих обстоятельствах был задержан и «коллега по цеху» Магноли - Джиора Тауро, являющийся членом сицилийской мафии («Коза-ностры»). Полиция устроила облаву на киллера «Коза-ностры» в миланском салоне красоты, когда тот ставил себе на теле «фирменный знак отличия» - татуировку с изображением самурая. Примечательно, что перед арестом Тауро провел хирургию глаза и пластическую коррекцию веса тела, в результате которой потерял 15 килограммов. После стремительного захвата Тауро выглядел весьма смущенным, однако не скрывал своей радости в связи с тем, что до сих пор жив. «Слава Богу, что это вы (полиция - прим. ред.), а то я подумал, что имею дело с наемными убийцами», - облегченно вздохнул мафиози, когда на него надели наручники.