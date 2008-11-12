Украинские министры сегодня пришли на работу пешком

Работники киевских транспортных коммунальных предприятий сегодня пикетируют Кабинет Министров, требуя защитить транспортную отрасль столицы от политиков, которые вмешиваются в городские дела и стараются путем политических спекуляций заработать баллы на проблемах отрасли. Несколько тысяч человек, которые вышли к зданию Кабмина на ул. Грушевского почти перекрыли подъезд к Кабинету Министров, пишет газета "Хрещатик". Из-за этого многие члены правительства вынуждены покидать свои "Мерседесы" и добираться на заседание правительства пешком. Столичные транспортники протестуют против попытки правительства и лично Первого вице-премьер-министра Александра Турчинова вмешаться в деятельность органов местного самоуправления относительно регулирования тарифов на проезд в общественном транспорте. Митингующие отмечают в своих выступлениях, что за последние годы Кабинетом Министров не было выделено ни одной копейки на приобретение нового подвижного состава, на повышение заработной платы работникам транспортных предприятий Киева, однако есть желание вмешаться в процесс урегулирования проблем отрасли. Напомним, на прошлой неделе столичные транспортники предупредили Кабмин о том, что "если будут продолжаться политические спекуляции и попытки заработать популярность на проблемах транспортников", они выйдут под стены Кабинета Министров со своими семьями. В случае, если их требования будут проигнорированы правительством, они угрожали полной остановкой общественного транспорта на один день в пятницу, 14 ноября. Ранее А.Турчинов поручил Министерству транспорта и связи совместно с Министерством жилого хозяйства Украины проверить обоснованность повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве. О результатах проверки члены рабочей группы должны отчитаться А.Турчинову до 13 ноября.