Служебный лимузин Обамы стоит 2,3 млн. Евро (ФОТО)

20 января 2009 года в свою новую резиденцию, Белый дом, въедет 44-й президент США. В этот день Барак Обама впервые сядет на заднее сиденье своего нового служебного лимузина, который специально создан для американских президентов США. Это Cadillac „One“. Служебный лимузин нового президента США Барака Обамы, также как и другие президентские лимузины, прошел сначала испытания. Корпус лимузина ручной сборки сделан из специального состава: стали, алюминия, титана и керамики. Машина длиной 6,30 м весит примерно 3 тонны и стоит около 2,3 млн. евро. Она приводится в действие дизельным двигателем, изготовленным в головном концерне автомобильного гиганта корпорации General Motors.