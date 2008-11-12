Охранник Тони Блэра стрелял в аэропорту

Один из телохранителей посланника по ближневосточному урегулированию Тони Блэра во вторник случайно произвел выстрел в израильском международном аэропорту имени Бен Гуриона. Известно, что инцидент произошел во время перезарядки оружия. Никто не пострадал. Однако произошедшее изрядно напугало пассажиров и заставило понервничать сотрудников службы безопасности аэропорта, сообщает «Интерфакс-Украина». Охрана аэропорта и полиция сразу оцепили место происшествия. Причины случившегося пока неизвестны. Напомним, что после ухода с поста премьер-министра в 2007г. Т.Блэр был назначен спецпосланником мира Квартета по ближневосточному урегулированию, в который входят Евросоюз, Россия, ООН и США. В связи с этим ему приходится часто бывать на Ближнем Востоке.