Экс-жена Абрамовича дала первое интервью прессе

Бывшая жена Романа Абрамовича Ирина впервые со времени развода с мужем дала интервью прессе. В интервью русскому изданию журнала «ОК!», очередной номер которого поступит в продажу 13 ноября, Ирина Абрамович заявила, что уставала от многих бытовых сложностей, связанных с образом жизни ее знаменитого мужа. «Каждую неделю мы были вынуждены менять номера телефонов, чтобы никто не знал нашего местонахождения - мы опасались похищения детей. В театр или музей приходилось ходить с целой толпой охранников», - рассказала Ирина. После развода муж оставил Ирине 150 миллионов фунтов стерлингов (230 миллионов долларов) и несколько домов в Англии, сообщает «Лента.ру». Ирина Маландина и Роман Абрамович поженились в октябре 1991-го года. Имеют двух сыновей и троих дочерей. Развод состоялся в феврале 2007 года после увлечения Романа Абрамовича бывшей моделью Дарьей Жуковой.