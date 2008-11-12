Итальянский маэстро отказался участвовать в юбилее принца Чарльза

Концерт лондонского оркестра Philharmonia Orchestra под управлением итальянского дирижера Риккардо Мути на 60-летии принца Чарльза не состоится из-за возражений маэстро. Как сообщает Associated Press, Мути не согласился на укороченную программу выступления, в которой остались всего два номера: гимн "Боже, храни королеву" и "еще одно сочинение британского композитора". Риккардо Мути отметил, что у него прекрасные отношения с королевской семьей, и только регламент концерта вынудил его отказаться от выступления. По сведениям агентства, Philharmonia Orchestra примет участие в юбилее без итальянского маэстро: коллектив сыграет камерную программу. Принц Чарльз отметит 60-летие в субботу, 15 ноября, в своем поместье Хайгроув в графстве Глостершир. Известно, что с концертом там выступит Род Стюарт.