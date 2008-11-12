Католики объявили Обаме войну

Католические епископы США во вторник пообещали активно противостоять демократической администрации Барака Обамы в вопросе легальности абортов, передает Associated Press. Особой критике на осенней Конференции католических епископов США в Балтиморе подверглись политики-демократы, исповедующие католицизм. Некоторые епископы заявили, что необходимо призвать политиков к следованию церковной доктрине. В частности, речь шла о сенаторе Джо Байдене, который в январе займет пост вице-президента. Байден исповедует католицизм, но выступает за правомерность абортов. Джозеф Мартино, епископ из Скрэнтона (Пенсильвания) - родного города Байдена, сказал: «Я не могу позволить, чтобы вице-президент приезжал в Скрэнтон и говорил, что там сформировались его личные ценности, в то время как эти ценности сугубо противоречат учению католической церкви». В свою очередь, Джозеф Науманн, архиепископ из Канзас-Сити, города на границе Миссури и Канзаса, объявил, что политики «не должны менять свои принципы на входе в законодательные собрания». Науманн неоднократно предлагал лишить церковного причастия губернатора Канзаса Кэтлин Сибелиус до тех пор, пока женщина-политик не откажется от одобрения права на аборт. Многие участники встречи епископов осудили единоверцев, которые считают допустимым поддержку Обамы, поскольку тот обещал добиться сокращения числа абортов. Чикагский кардинал Фрэнсис Джордж, президент Конференции католических епископов, готовит официальное заявление, в котором будет изложена линия церкви в отношении политики Обамы по абортам. Предложено включить в документ положение о том, что «агрессивная политика в поддержку абортов» будет рассмотрена как «наступление на церковь». Обама, который одержал победу на президентских выборах 4 ноября, высказывается за разрешение абортов, включая аборты на поздних сроках, выступает за искоренение дискриминации к лицам нетрадиционной ориентации, но в вопросе разрешения однополых браков занимает запрещающую позицию. Является противником смертной казни.