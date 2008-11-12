А Гриценко сейчас читает лекции в Гарварде

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко отбыл в Соединенные Штаты Америки по приглашению Гарвардского университета, где прочитает лекцию. Завтра Гриценко прочитает лекцию на тему Национальная безопасность Украины: внутренние и внешние факторы. На лекцию приглашены ведущие преподаватели, ученые и эксперты США, которые изучают проблемы Украины, а также вопросы региональной и глобальной безопасности. Мемориальная лекция об Украине проходит в Гарварде каждые два года и является важным событием в научной и исследовательской среде Гарварда, отметили в пресс-службе комитета Рады. Университет сам выбирает, кто из государственных деятелей или ведущих специалистов Украины может выступить в Гарварде с Мемориальной лекцией. Улетая в США, Гриценко отметил, что приглашение от Гарвардского университета он получил несколько месяцев назад и дал положительный ответ. Мемориальную лекцию Гриценко прочтет на английском языке. "Для меня это высокая честь представлять Украину на таком уважаемом форуме. Это возможность изложить мое видение ключевых проблем национальной безопасности Украины, а также главных тенденций развития ситуации в Европе и в мире", сказал он. Напомним, недавно Гриценко побывал на чате на Корреспондент.net, во время которого рассказал о пути Украины в НАТО, последствиях глобального финансового кризиса и своем политическом будущем.