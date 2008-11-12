Русский миллиардер проиграл выборы мэра Иерусалима

В столице Израиля Иерусалиме прошли выборы мэра, победу на которых праздновал бизнесмен Нир Баркат, заручившийся поддержкой более половины избирателей. Известный бизнесмен Аркадий Гайдамак был лишь третьим. Согласно предварительным подсчетам, Баркат получил более 52% голосов, а его главный конкурент - ортодоксальный раввин Мейр Поруш - 43%. Израильский бизнесмен российского происхождения Аркадий Гайдамак, который также баллотировался на этих выборах, пришел к финишу третьим: за него проголосовали 3,6% избирателей. Победе Барката могла способствовать более высокая, чем обычно, явка светских избирателей. Победа 49-летнего Барката означает, что он сменит на посту мэра ультраортодоксального политика Ури Луполянского. До Луполянского мэром Иерусалима был Эхуд Ольмерт - нынешний премьер-министр Израиля, вскоре покидающий свой пост. Хотя Баркат и Поруш представляют разные прослойки израильского общества, они оба выступают под лозунгом "Иерусалим - вечная и неделимая столица Израиля". Похожих взглядов придерживаются и другие кандидаты, в том числе миллиардер российского происхождения Аркадий Гайдамак и представитель левых Пепе Алалу. Претенденты на пост мэра поддерживают строительство новых домов для евреев в оккупированной восточной части Иерусалима, где палестинцы хотели бы создать столицу своего государства. Большинство палестинцев и израильских арабов - которые составляют около трети населения Иерусалима - в выборах мэра не участвовали. Статус Иерусалима остается одним из самых сложных вопросов палестинско-израильских переговоров. Помимо Иерусалима, местные выборы проходят в 160 областях Израиля. В общей сложности в них принимают участие 660 кандидатов. Выборы мэров и членов местных советов политики рассматривают как способ узнать о настроениях избирателей назначенных на 10 февраля всеобщих выборов.