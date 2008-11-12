Черновецкого удивили

Киевский городской голова Леонид Черновецкий выразил сожаление по поводу увольнения Арсения Яценюка с должности Председателя Верховной Рады Украины. Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, в частности, Л.Черновецкий отметил: "З большим сожалением и удивлением я узнал об отставке Арсения Яценюка с должности спикера Верховной Рады. Я давно и хорошо знаю Арсения Петровича как порядочного человека с большим потенциалом. Несмотря на свой достаточно молодой возраст, он зарекомендовал себя как опытный, грамотный и дальновидный политик и демократ". По его словам, сегодня политические интриги набирают обороты и заменяют некоторым депутатам и политическим силам ощущение реальности. "Это ни к чему хорошему не приведет. Считаю, что решение Верховной Рады об увольнении Арсения Яценюка с должности спикера принято под влиянием эмоций и не имеет ничего общего с требованиями сегодняшнего дня и мнением народа", - заявил мэр Киева. Напомним, сегодня Верховная Рада отозвала А.Яценюка с должности спикера парламента. Такое решение поддержали 233 депутата: 175 депутатов от Партии регионов, 1 депутат от БЮТ, 10 - от НУНС, 27 - от КПУ и 20 - от Блока Литвина. О первой попытке Рады сделать А.Яценюка безработным читайте в статье "