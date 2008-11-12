Москаль решил заработать 550 тысяч на СБУ

Народный депутат от "Народной самообороны" Геннадий Москаль заявляет, что и.о. главы СБУ Валентин Наливайченко и его заместитель Тиберий Дурдинец – это "два сбитых летчика в небе над СБУ". Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, прошедшей в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ. В частности, Г.Москаль спрогнозировал, что В.Наливайченко председателем СБУ уже не станет. "К нему нет доверия в Верховной Раде", - уточнил нардеп. Кроме того, по убеждению парламентария, нынешний и.о. главы СБУ – "самозванец". "Кто его назначил на эту должность? – Неизвестно", - подчеркнул Г.Москаль. Напомним, сегодня Геннадий Москаль заявил, что он подал в суд два иска против и.о. главы СБУ Валентина Наливайченко и один иск против заместителя и.о. главы СБУ Тиберия Дурдинца за дезинформацию. В качестве компенсации за моральный ущерб политик требует "по 200 тыс.грн. за каждую обиду с Наливайченко (итого, 400 тыс.грн.) и 150 тыс.грн. с Дурдинца".