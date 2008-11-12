Финансовый кризис помог итальянским мафиози

Мировой финансовый кризис никак не отразился на мафиозных структурах Италии, говорится в докладе аналитической компании Confesercenti, детали которого приводит агентство France Presse. Более того, согласно докладу, оборот средств мафии в 2008 году составил 130 миллиардов евро с доходом в 70 миллиардов - в этом году таких результатов не смогло добиться более ни одно итальянское предприятие. По данным аналитиков, основными источниками доходов мафии в 2008 году была наркоторговля (59 миллиардов евро), ростовщичество (12,6 миллиарда) и вымогательство (9 миллиардов). История мафиозных кланов в Италии насчитывает не одно столетие. Самыми влиятельными криминальными организациями Италии считаются "Каморра", "Ндрангета" и всемирно известная сицилийская "Коза Ностра".