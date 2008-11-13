Вместо Обамы на антикризисный саммит поедит Мадлен Олбрайт

Барак Обама, избранный на пост президента США, отправил на международный антикризисный саммит бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт (Madeleine Albright) и экс-конгрессмена Джима Лича (Jim Leach), передает Reuters. Саммит, посвященный борьбе с мировым финансовым кризисом, начнется в США в ближайшие выходные. Олбрайт, возглавлявшая Госдеп с 1997 по 2001 год, и Лич, который был членом Палаты представителей от Айовы с 1977 по 2007 год, проведут с участниками саммита ряд неформальных встреч в качестве представителей переходной администрации Обамы и Джо Байдена. Когда действующий президент Джордж Буш объявил о планах проведения саммита, было оговорено, что на встречу мировых лидеров также пригласят победителя президентских выборов в США. Обаме предстоит сменить Буша во главе государства в январе, и его участие в обсуждении наиболее острой из стоящих перед страной проблем выглядело вполне логичным. Тем не менее, Обама решил, что его на саммите будут представлять демократ Олбрайт и республиканец Лич. Советник Обамы по внешней политике Денис Макдона (Denis McDonough) пояснил, что "в США единовременно имеется лишь один президент", и потому вместо персонального присутствия будущий глава государства посылает на саммит опытных политиков от обеих основных партий. В антикризисном саммите должны принять участие представители "Группы двадцати", или G-20, в которую входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Британия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ФРГ, ЮАР, Япония и Евросоюз. Кроме того, предполагается участие представителей международных финансовых институтов.