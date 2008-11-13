Ющенко потусуется с президентами в Азербайджане

Сегодня, 13 ноября, Президент Украины Виктор Ющенко осуществит рабочий визит в Азербайджан. Как сообщает пресс-служба Президента, 13-14 ноября Ющенко примет участие в работе четвертого Энергетического саммита по вопросам энергетической безопасности. В саммите по вопросам энергетической безопасности, который состоится 14 ноября в Баку, примут участие главы шести государств, говорится во вчерашнем сообщении МИД Азербайджана. Как отмечает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны, в работе саммита помимо президента Азербайджана Ильхама Алиева примут участие комиссар Европейского союза по вопросам энергетики Андрис Пиебалгс, президенты - Украины Виктор Ющенко, Турции Абдулла Гюль, Грузии Михаил Саакашвили, Литвы Валдас Адамкус и Польши Лех Качинский. Одним из основных вопросов обсуждения на Бакинском саммите станет тема нефтепровода Одесса-Броды, который должен транспортировать каспийскую нефть в страны центральной Европы. Маршрут транспортировки каспийской нефти в Европу по этому пути выглядит так: азербайджанская нефть поступает в грузинский порт Супса по имеющейся системе нефтепроводов, далее транспортируется танкерами в одесский порт Южный, а оттуда доставляется в Польшу по украинскому нефтепроводу Одесса-Броды. Чтобы эта нефть шла дальше в Европу, надо еще построить отдельные ветки примерно в 500 км длиной как на территории Украины, так и на территории Польши. С этой целью в ходе Энергетического саммита в Вильнюсе была создана компания Новая Сарматия. Ожидается, что в конце 2010 или в начале 2011 года по трубопроводу Одесса-Броды-Плоцк может пойти первая партия каспийской нефти. Напомним, предприниматель Игорь Коломойский грозит остановить свои западноукраинские нефтеперерабатывающие заводы, если правительство не выполнит его требования. Бизнесмен требует, чтобы Кабмин немедленно согласовал договор с азербайджанской компанией SOCAR на поставку каспийской нефти через Одесса-Броды в аверсном режиме, потому что без этого сырья, по его словам, заводы не могут работать.