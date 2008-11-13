Улицу имени Тимошенко переименовали

В селе Прутивка Снятинского района Ивано-Франковской области новопостроенную улицу, названную именем премьер-министра Юлии Тимошенко, переименовали в улицу Киевскую. Об этом сообщил сельский голова Василий Волощук, ссылаясь на решение внеочередной сессии Прутивского сельсовета от 11 ноября. На этой улице находится 10 новопостроенных домов для жителей села, жилье которых разрушила июльская стихия. Ранее сообщалось, что в знак благодарности за оказанную помощь жители села решили назвать новую улицу именем премьер-министра Тимошенко. Напомним, что в селе Петрилов Тлумацкого района Ивано-Франковской области улицу имени Президента Виктора Ющенко, которую торжественно открыли 2 ноября, по просьбе самого Виктора Ющенко переименовали в улицу Злуки (Воссоединения). Отметим, что Прутивка и Петрилов - села, наиболее пострадавшихе от стихии 23-27 июля в Ивано-Франковской области.