Родственников Обамы нашли в Китае и Израиле

ак выяснили китайские и британские журналисты, избранный президент США Барак Обама имеет сводного брата в Китае и несколько тысяч родственников среди бедуинов в Галилеи. По информации китайского агентства Чжунсиньшэ, в городе Шэньчжэнь на юге КНР в течение многих лет проживает сводный брат нового американского президента. Марк Ндесанджо - сын Обамы-старшего и американки по имени Руфь (Ruth), с которой отец будущего президента познакомился в Гарварде в 1960-х годах. Это знакомство произошло уже после развода Обамы-старшего с матерью Барака. Известно, что Марк изучал физику в Стэнфордском университете в США, а позднее переехал в Китай. Сейчас сводный брат Обамы является совладельцем сети ресторанов барбекю в городе, а также оказывает содействие в продвижении китайских товаров на американский рынок. В тоже время лондонская газета The Times пишет, что бедуинской деревне Бир аль-Максур в Галилее живет несколько тысяч родственников Обамы. При этом Абдул Рахман шейх Абдулла утверждает, что родство Обамы с тамошним племенем может быть подтверждено документально. По его словам, первой на генеалогический след Обамы напала престарелая мать шейха. Увидев сенатора-демократа по телевизору, она заметила его поразительное сходство с одним из африканских мигрантов, которых нанимали палестинские шейхи в 1930-х годах. Африканский "гастарбайтер", который якобы был родственником кенийской бабушки Обамы, создал семью с палестинской девушкой, и со временем численность бедуинской родни будущего президента достигла 8 тысяч человек. Однако Шейх пока не представил общественности обещанные документальные доказательства. Напомним, в августе корреспонденты журнала Vanity Fair нашли "потерявшегося" брата кандидата в президенты США от демократической партии Барака Обамы, который живет в полуразрушенной хижине на окраине города Найроби в Кении.