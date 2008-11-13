В Боснии выпустили линию костюмов "Обама"

Боснийская швейная фабрика Borac запустила линию мужских костюмов под маркой "Обама" и рассчитывает таким образом значительно увеличить свои прибыли. "Это линия деловых костюмов высшего качества и самой высокой ценовой категории. Мы выбрали для нее имя Обамы, не задумываясь, поскольку новоизбранный президент очень элегантный мужчина, один из немногих, кто умеет носить костюмы", - заявил представитель фабрики Ахмет Чурич. Костюмы, ставшие частью осеннее-зимней коллекции, уже успешно продаются в Боснии и Хорватии, причем руководство компании уверено в расширении рынков сбыта. Фабрика Borac является старейшей текстильной мануфактурой в Боснии и успешно сотрудничает со многими мировыми марками.