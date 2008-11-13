Индийские богачи потеряли 200 миллионов

Потери 40 богатейших людей Индии из-за финансового кризиса в 2008 году составили 200 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Таким образом, номинированный в долларах общий объем активов у этого круга лиц к концу октября составил лишь 40 процентов от их величины в начале года. Наиболее значительные потери понес лидер среди индийских миллиардеров - металлургический магнат Лакшми Миттал, чье состояние уменьшилось на 30,5 миллиарда долларов из-за сокращения его компанией Arcelor Mittal объемов продукции и снижения ее рыночной капитализации. Миттал уступил первое место в списке самых богатых людей страны главе компании Reliance Industries Мукешу Амбани (Mukesh Ambani), который, впрочем, также обеднел на 58 процентов своего прежнего состояния. Число миллиардеров в Индии сократилось ровно вдвое - с 54 до 27 человек. В наибольшей степени от кризиса пострадали владельцы компаний, связанных с недвижимостью, поскольку стоимость этого вида активов обрушилась почти на порядок. Глобальный экономический кризис наносит ущерб не только прослойке самых богатых, но и всей Индии. Темпы экономического роста в стране в этом году составят только 7-7,5 процента, тогда как в прошлом они превышали 9 процентов. При этом 450 миллионов (около 40 процентов) индийцев вынуждены жить на 1,25 доллара в день или меньге Позиции миллиардеров серьезно пошатнулись и в Китае, где лидеры по величине накопленного богатства потеряли в общей сложности 57 процентов своего состояния. Что касается потерь всего мира, то один только глобальный рынок акций лишился 28 триллионов долларов своей капитализации, отмечает агентство.