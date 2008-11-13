Экс-президент Тайваня объявил голодовку

Чень Шуйбянь, бывший президент Тайваня, объявил голодовку в знак протеста против его ареста в среду 12 ноября, сообщает AFP со ссылкой на адвоката экс-президента. Адвокат также рассказал, что Чень Шуйбянь не ел с момента ареста. Свой арест экс-президент назвал "приговором без суда", а возбужденное против него дело - сфабрикованным и политически мотивированным. Чень Шуйбянь, один из лидеров Демократической прогрессивной партии, борющейся за независимость Тайваня, считает, что подвергается преследованию со стороны находящейся у власти партии Гоминьдан, выступающая за воссоединение Тайваня с Китаем. Шуйбяню пока не предъявили официального обвинения, но, как рассказал источник в прокуратуре, экс-президента подозревают в коррупции, отмывании денег, растрате государственных средств, взяточничестве и подделке документов. Раньше подобные обвинения уже выдвигались против Шуйбяня и членов его семьи. Так, он был вынужден признать, что подделывал формы финансовой отчетности, но заявил, что деньги требовались для проведения "секретных дипломатических миссий", а не для его личных нужд. Также Чень Шуйбянь признал другой эпизод - его жена перевела в зарубежный банк 20 миллионов долларов из средств, собранных на проведение предвыборной кампании. Деньги поступили на счет невестки Шуйбяня. Экс-президента заподозрили в отмывании денег, однако он отверг это обвинение. Зять Чень Шуйбяня был осужден на семь лет за торговлю инсайдерской информацией.