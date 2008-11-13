Саркози встретится с Далай-ламой в Польше

Президент Франции Николя Саркози встретится с духовным лидером Тибета Далай-ламой 6 декабря в Польше, где они примут участие в церемонии 25-й годовщины вручения Нобелевской премии мира экс-президенту страны Леху Валенсе. «Далай-лама - благородный человек, человек глубокоуважаемый, и я буду иметь возможность увидеть его в Польше 6 декабря. Жители Тибета не должны страдать от репрессий и, как и каждый, они имеют право на свободу», - заявил Саркози. «Вместе с тем стоит ли нам обрывать связи с 1,3 миллиарда китайцев, прогресс которых в течение последнего десятилетия не вызывает сомнений», - сказал французский президент. Он отметил, что для торжества свободы и прав человека необходимо вести с Пекином переговоры, продвигаясь «шаг за шагом». В августе, когда Далай-лама был во Франции, президент не встречался с ним. Это дало возможность критикам утверждать, что Саркози опасается нарушить отношения с Китаем. Нобелевский лауреат Далай-лама бежал из Тибета в 1959 году после включения района в состав КНР. Вместе со своими сторонниками он живет в индийском городе Дарамсала, откуда действует Тибетское правительство в изгнании. Далай-лама ездит по разным странам, добиваясь международной поддержки сохранения культурного наследия Тибета. Китайские власти обвиняют его в стремлении добиться отделения Тибета от КНР, Далай-лама эти обвинения отвергает. В марте 2008 года в Тибете прошли массовые беспорядки. Они начались в городе Лхаса после разгона властями демонстрации, посвященной 49-й годовщине восстания, завершившегося изгнанием Далай-ламы. Неоднозначное отношение французских властей к Далай-ламе негативно отражается на взаимоотношениях двух стран. Ситуация обострилась в преддверии Олимпиады-2008 в Пекине. Нападение сторонников протибетски настроенной организации на спортсменку в инвалидной коляске, несущую факел на парижском этапе эстафеты Олимпийского огня, нечеткая позиция Саркози в отношении официального Пекина вызвали волну антифранцузских выступлений по всему Китаю. Жители КНР бойкотировали французские товары, студенты угрожали демонстрациями посольству Франции, особо рьяные патриоты публично сжигали французский национальный флаг.