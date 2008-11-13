Томенко открыл страшный секрет

Вице-спикер Верховной Рады, бютовец Николай Томенко заявил, что Партии регионов, Блоку Литвина и Компартии в любом случае придется договариваться с Президентом относительно новой кандидатуры на должность спикера. "Несмотря ни на что, Партия регионов, Блок Литвина и КПУ не могут создать коалицию и набрать 226 голосов, и, следовательно, они обречены договариваться с Ющенко", - сказал Томенко. Вице-спикер отметил, что инициаторы отставки Яценюка своими действиями существенно повысили статус Виктора Ющенко как политического игрока. Кроме того, Томенко отметил, что воспринял как политическую сенсацию заявление лидера фракции ПР о том, что Президент дважды просил его не голосовать за отставку Яценюка. "Если исходить из принципиальной формальной логики, то партия Балоги сегодня уже управляется Виктором Януковичем, а не Виктором Ющенко", - сказал Томенко. По его словам, Президенту было бы логично обращаться с такой просьбой не к Партии регионов, а к своему подчиненному Виктору Балоге, поскольку именно голоса депутатов от Единого центра (фракция НУ-НС) позволили получить положительный результат во время голосования за освобождение Яценюка. Если следовать логике, рассудил Томенко, то дальше должно было последовать заявление ЕЦ о том, что они находятся в подчинении Партии регионов, а это значит, что "с дня на день" Президент освободит Виктора Балогу от должности главы своего Секретариата. Как сообщалось, сегодня глава фракции БЮТ Иван Кирилeнко заявил о неизбежности досрочных выборов в случае отсутствия в парламенте нового коалиционного большинства. Еще вчера Томенко выразил уверенность, что Виктор Ющенко сговорился с Виктором Януковичем относительно отставки Яценюка. Его слова подтвердил и первый вице-премьер Александр Турчинов. Он, в частности, отметил, что Ющенкo "сдал" Яцeнюка ради реализации договоренности с ПP. Однако, сегодня глава Пaртии регионов опроверг заявления о сговоре с Президентом. Янукович также сказал, что его политсила готова к созданию новой коалиции и выступил за отставку действующего Кабмина.