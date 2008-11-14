Кильчицкая вернулась на работу

Вчера, 13 ноября, Кильчицкая подтвердила, что вернулась на свою прежнюю должность в мэрии — заместителя председателя Киевской горгосадминистрации по социальным вопросам. "Да, я уже приступила к работе, хотя официально еще нахожусь в декретном отпуске. В ближайшее время я сделаю соответствующее заявление", - сообщила она, цитирует издание "Трибуна". Ранее Кильчицкая планировала приступить к работе в горадминистрации 6-10 октября. В июне этого года мэр Киева Леонид Черновецкий подписал заявление Кильчицкой об отставке. 21 сентября у 40-летней Ирэны Кильчицкой родился сын.