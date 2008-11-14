Путин не имеет отношения к яйцам Саакашвили

Премьер-министр Владимир Путин действительно использовал жесткую риторику в адрес режима Михаила Саакашвили, но статья французского журнала с «цитатами» премьера - инсинуация, заявил пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков. «Владимир Путин действительно участвовал в такой встрече в Кремле 12 августа и действительно на этой встрече обсуждались вопросы, связанные с агрессией Грузии против Южной Осетии. Владимир Путин действительно использовал весьма жесткую риторику в адрес режима Саакашвили. Вместе с тем, публикация подобных «цитат», да еще со ссылкой на советника президента Франции по меньшей мере вызывает полное непонимание», - сказал Песков, сообщает «Газета.ру». Как сообщал ForUm, французский Le Nouvel Observateur, рассказывая о встрече 12 августа в Кремле президента Франции Никола Саркози, президента России Дмитрия Медведева и Владимира Путина, приводит ряд высказываний, якобы сделанных российким премьером: «... Я его (Саакашвили) повешу за яйца... Почему бы нет? Американцы ведь повесили Хусейна». В этой же статье говорится о некоей встрече 9 сентября в Подмосковье, на которой Саркози и Медведев якобы обсуждают действия в отношении Грузии и возможную реакцию мирового сообщества, приводятся «поучительные» высказывания в адрес российского лидера. Статью французского журнала перепечатали ряд ведущих западных СМИ, в частности, британские издания The Times и The Financial Times и американский телеканал Fox News.